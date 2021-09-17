世銀前高官被指施壓推高中國排名　北京促客觀調查

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）在2017至2019年間曾擔任世界銀行行政總裁，如今她被指曾施壓世界銀行員工，以提高中國等國家在《營商環境報告》的排名，中國外交部發言人趙立堅9月17日作出回應。



據中國外交部官方網站9月17日指，趙立堅主持中國外交部例行記者會，有記者提問，調查顯示IMF總裁格奧爾基耶娃在世界銀行任職期間曾施壓員工，修改其發布的《營商環境報告》，提高中國排名，詢問中方有何評論。

格奧爾基耶娃否認這項指控，在一份聲明中說：「從根本上不同意報告的調查結果和解釋，並向IMF執行董事會作了簡報。」（Reuters）

趙立堅回應稱「格奧爾基耶娃女士已經在IMF官網發表了相關聲明，建議你向有關方面做進一步了解。我們也注意到世界銀行近日就停發《營商環境報告》發表了聲明。」

外交部：希望世銀全面調查

他稱，中國政府高度重視優化營商環境工作，有關成績有目共睹，希望世界銀行以事實為依據，以規則為準繩，本着專業客觀公正透明的原則，嚴格按照內部審查程序對有關問題全面調查，以更好地維護全球《營商環境報告》的專業性、公信力和世行本身以及成員國的聲譽。

在這之前，路透社9月16日引述一項獨立調查指，格奧爾基耶娃在世界銀行任職期間，曾施壓內部員工，以提高中國在世界銀行營商環境報告的排名。格奧爾基耶娃作出否認。