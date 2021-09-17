中國申入CPTPP　北京：將與成員國磋商

中國9月16日正式申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP），9月17日中國外交部記者會上，發言人趙立堅表示，中方將按照CPTPP有關程序與各成員進行必要磋商。



綜合媒體9月17日報道，趙立堅提到，近一年前，中方表達了積極考慮加入CPTPP的意願。

據其介紹，一年來，中方根據CPTPP有關規定，與各成員進行了非正式接觸，在對CPTPP協定條款進行了全面研究評估基礎上，按照有關程序和步驟，中方已由中國商務部部長王文濤於近日致信協定保存方新西蘭貿易部長奧康納（Damien O'Connor）正式提出申請加入CPTPP。

下一步，中方將按照CPTPP有關程序與各成員進行必要磋商。

趙立堅稱，下一步中國將與CPTPP成員進行必要磋商。（Twitter@Lijian Zhao 趙立堅）

2020年11月20日，也就是中國簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的五天後，中國國家主席習近平以視像方式出席亞太經合組織（APEC）發表演講時透露，中國將積極考慮加入CPTPP。

新加坡《聯合早報》9月17日報道中提到，中國要加入CPTPP，必須獲得現有簽署國一致接納，而中國的「入群」申請是否會因地緣政治而碰壁備受關注。

2018年簽署的CPTPP目前有11個成員國，包括澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、秘魯、新西蘭、新加坡和越南。

CPTPP的前身是美國主導的《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP），奧巴馬（Barack Obama）時期美國力推TPP的目的之一，是制定高標準國際經貿規則，把中國排除在亞太主流貿易圈外。不過，他的繼任者特朗普（Donald Trump）在2017年宣布「退群」。該貿易協定之後由日本牽頭修訂、重新命名。