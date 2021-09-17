新冠肺炎｜完成接疫苗者入境英國　傳可豁免自費檢測

英媒9月17日稱，英格蘭在5月7日實行的國際旅遊規例傳有重大改變。英格蘭因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）設立的旅遊目的地名單減至2個——安全（綠色名單）或不安全的地方（紅色名單）。聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測會取消或減少。

英國天空新聞台（Sky News）9月17日引述一些報道稱，有關英格蘭的國際旅遊規例，傳有重大改變，會在17日稍後時間宣布。

英國交通大臣夏博思（Grant Shapps）當被天空新聞問及，政府是否會在旅遊方面有重要事項宣布時，他僅稱：「晚點再說。」

環境大臣尤俊仕（George Eustice）稱政府未有決定，但知17日或有一個會議舉行，檢視那些旅遊限制。

英國新冠肺炎疫情：圖為8月2日，一名工作人員在希斯路機場第五客運大樓進行清潔工作。（AP）

檢測與隔離規則有變？

《衛報》及《泰晤士報》稱，十多個國家會在「紅色名單」除名。現有62個國家或地區名列「紅色名單」。從這些地方進入英國的人，現時須在政府認可的酒店隔離11晚，費用2,285鎊（約2.5萬港元）。

倘英國取消「黃色名單」，即使僅來自「紅色名單」國家的人須在隔離酒店進行檢疫。

現時來自「綠色名單」地方的人，須在起行前進行聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測，以及入境英國後第二天進行第二次檢測。

中國方面，大陸及澳門列入「黃色名單」、香港及台灣都在「綠色名單」，而台灣有被移至「黃色名單」風險。惟倘綠、黃名單合併，來自4地民眾入境英國都遵守同一套規則。

英國新冠肺炎疫情：圖為2021年1月26日，身在倫敦希斯路機場入境大堂的人。（AP）

現行規定是，來自「黃色名單」地方的人，須起行前3天進行檢測、預約及支付在英檢測；已達至「完全的預防接種」（fully vaccinated）狀態的旅客，須在來英後第二天或之前進行檢測。

現時來自「紅色名單」地方的人，除了起行前3天檢測，亦須預約隔離酒店住宿套餐，它包括2次檢測。

天空新聞稱，新措施實行後，傳聞那些已達至「完全的預防接種」的人，將不再需在起行及抵埗後進行側流抗原測試（Lateral Flow Antigen Test，LFT）。

《電訊報》則在17日稱，傳聞屆時所有抵英人士倘入境前未接種2劑疫苗，將須隔離10天——無論他們來自哪裏。該報在沒披露消息來源的情況下稱，這將涵蓋來自「綠色名單」地方的旅客。

英國政府面對旅遊業以及民眾的壓力，已在考慮修改有關病毒檢測的規例。英國10月會迎來5天左右的期中假（Half Term），業界及民眾都對此抱有希望。