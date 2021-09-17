新冠肺炎｜完成接疫苗者入境英國　10月底起只需接受快速抗原檢測

英格蘭在5月7日實行的國際旅遊規例會有重大改變。英國政府9月17日宣布，英格蘭因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）設立的旅遊目的地名單減至2個——安全（綠色名單）或不安全的地方（紅色名單）。從10月4日起，所有從綠色名單地區入境的人士在入境英格蘭前，將無需再提供病毒檢測證明。



英國天空新聞台（Sky News）報道指，從10月底開始，所有從綠色地區名單並已完全接種疫苗的人士入境英格蘭時，將無需接受兩次聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測，而是改為較便宜的側流抗原測試（Lateral Flow Antigen Test，LFT）。

檢測結果呈陽性的人士將需要隔離檢疫，並免費接受PCR核酸檢測，協助找出新型變種病毒株。而尚未接種疫苗的人士則仍需自費進行PCR核酸檢測。

英國新冠肺炎疫情：圖為8月2日，一名工作人員在希斯路機場第五客運大樓進行清潔工作。（AP）

規則大改變

英國政府同時宣布，從9月22日起，8個國家將會在「紅色名單」除名，包括土耳其、巴基斯坦、馬爾代夫、埃及、斯里蘭卡、阿曼、孟加拉及肯雅。現有62個國家或地區名列「紅色名單」。從這些地方進入英國的人，現時須在政府認可的酒店隔離11晚，費用2,285鎊（約2.5萬港元）。

運輸大臣夏博思（Grant Shapps）表示，新措施將維持最少至2022年新年，指政府希望提供一個更簡單、容易使用及便宜的系統，方便民眾旅遊時減少麻煩等。

英國取消「黃色名單」後，意味只有來自「紅色名單」國家的人須在隔離酒店進行檢疫。

現時來自「綠色名單」地方的人，須在起行前進行聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測，以及入境英國後第二天進行第二次檢測。

中國方面，大陸及澳門列入「黃色名單」、香港及台灣都在「綠色名單」，而台灣有被移至「黃色名單」風險。惟倘綠、黃名單合併，來自4地民眾入境英國都遵守同一套規則。

英國新冠肺炎疫情：圖為2021年1月26日，身在倫敦希斯路機場入境大堂的人。（AP）

現行規定是，來自「黃色名單」地方的人，須起行前3天進行檢測、預約及支付在英檢測；已達至「完全的預防接種」（fully vaccinated）狀態的旅客，須在來英後第二天或之前進行檢測。

現時來自「紅色名單」地方的人，除了起行前3天檢測，亦須預約隔離酒店住宿套餐，它包括2次檢測。

英國政府面對旅遊業以及民眾的壓力，已在考慮修改有關病毒檢測的規例。英國10月會迎來5天左右的期中假（Half Term），業界及民眾都對此抱有希望。