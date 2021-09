美國財政部9月17日公布因伊朗問題制裁多間公司,當中包括2名中國公民,與7間在香港註冊的公司。



據美國財政部的公告顯示,這些公司包括大名額有限公司、披思埃香港有限公司、Black Drop Intl Co Ltd、China 49 Group Co Ltd、Taiwan Be Charm Trading Co Ltd、Victory Somo Group HK Ltd與Yummy Be Charm Trading HK Ltd。

在上述的7間公司中,其中首5間公司遭美國指控與一名伊朗公民哈希米(HASHEMI, Seyed Morteza Minaye)有關,而哈希米與伊朗革命衛隊有關。

美國這次也公布制裁兩名中國公民SONG, Jing與顏素炫,兩人也被指與哈希米有關。