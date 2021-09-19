Emoji 4.0新增「單手比心」萬眾期待　「懷孕大肚男」卻惹爭議

表情符號（emoji）是科技世代相當重要的溝通工具，負責推動的非營利組織「Unicode聯盟」曾在7月公布新的「Emoji 4.0」系列表情符號。其中，一個「懷孕男性」表情符號已發爭議，對此「Emojipedia」官方公開回應，表示不希望「懷孕」成為一種性別限制與象徵。



「Emoji 4.0」新設計了37個表情與情境，同時增加了75種的膚色變化，一共多了112個新表情符號。「Emoji 4.0」也將在本月獲得批准之後，預計在今年底或明年初正式上線。

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根據《每日鏡報》（The Mirror）報道，「懷孕的男性」亮相後就受到許多反彈，不過最近「Emojipedia」首度公開針對該emoji回應，指出「不應因為女性具有生育能力，而將『懷孕』僅限於單一種性別象徵」，他們更引用英國醫學協會（British Medical Association）的建議，使用更具包容性的詞彙「懷孕者（pregnant person）」，而非「孕婦（pregnant woman）」。

「Emojipedia」官方表示，這個「懷孕的男性」表情符號其實也不只是用來表明「懷孕」的狀態，也可以用來形容「午餐吃太多」、啤酒肚等含義，期望民眾可以用更輕鬆的態度來看待及使用相關的表情符號。

「Emojipedia」認為，性別並非決定一個人是否在家中照顧小孩或者是職場上工作能力評斷的依據，就如同「性別平等」概念所對抗的僵化性別刻板印象。

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