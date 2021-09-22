全球創新指數發布　中國名列第12位

疫情期間，全球政府和企業加碼創新投資，世界知識產權組織（WIPO）近日發布的《2021年全球創新指數報告》顯示，中國排名第12位，較2020年上升2位。



據《上海證券報》9月21日報道，《報告》顯示，瑞士連續第11年位居榜首，瑞典、美國、英國、韓國分列第2位至5位；中國位列第12位，位居中等收入經濟體首位，超過日本、以色列、加拿大等發達經濟體。

從創新產出看，中國的優勢集中在無形資產、知識的創造、知識的影響。其中，本國人專利、商標申請，創意產品出口在貿易總額中的佔比等細分指標均實現全球領先。2021年，知識傳播這一大類指標進步明顯，特別是知識產權收入在貿易總額中的佔比這一細分指標持續進步，表明中國正逐步從知識產權引進大國向知識產權創造大國轉變。

《報告》顯示，2020年的科學產出、研發支出、知識產權申請和風險資本交易在危機前強勁表現的基礎上繼續增長。值得注意的是，與以往的衰退相比，研發支出在與疫情有關的經濟衰退期間展現出更強韌性。