澳英美聯盟｜澳法潛艇合約撕毀　澳洲代理總理：不需向法國示好

澳英美聯盟（AUKUS）9月15日達成防衛協議，令澳洲與法國的潛艇合約遭撕毀，結果惹怒法方。澳洲代理總理喬伊斯（Barnaby Joyce）9月21日卻未有緩和與法國關係，反指數以萬計澳洲人在兩次世界大戰期間死於法國領土上，因此澳洲不需要證明對法國的親和力和情感。



喬伊斯重返執政聯盟中國家黨（National Party）的領導層後，首次擔任署理總理這個澳洲最高官職。他21日表示理解法國政府對取消900億美元的潛艇交易感到失望，但澳洲沒有什麼可以向其證明，「澳洲不需要證明他們對法方的親和力和情感，以及對法國追求自由平等的堅定願望。」

喬伊斯直言，在第一次和第二次世界大戰中，澳洲有成千上萬的澳洲人在法國領土上死去，或者他們是為了保護法國領土免受周邊國家的入侵而死去。他稱，「我從沒想過他們是有代價的，因為這些家庭的代價，那些死者的悲劇，都是沒有代價的。這是無價的。」

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）正身處美國，在聯合國大會舉行期間與美國總統拜登（Joe Biden）會面後。他9月19日曾稱，不後悔取消對法國的訂單，也永不後悔將澳洲國家利益擺在第一位。