兩岸先後申請加入CPTPP逼各國站隊？　日媒：成員國態度有別

台灣9月22日宣布，已申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）。而就在6天前的9月16日，中國大陸正式提出申請加入CPTPP。兩岸先後申請加入CPTPP引發外媒廣泛關注。



《日本經濟新聞》稱，台灣地區申請加入CPTPP意味着日本等成員國將被迫「站隊」，在中國大陸和台灣地區之間二選一，需要從安全保障的角度去做考量，很難下判斷。

分析稱，在新加入之際，需要現有的CPTPP成員國全體一致批准。只要形成對立的兩岸的任何一方加入，另一方的加入都將變得困難。

報道指出，對於中國大陸申請加入，CPTPP成員國之間態度有別。新加坡和馬來西亞都對中國大陸的加入表明了歡迎的立場。

另一方面，墨西哥則持慎重態度，如果中國大陸加入，吸引此前退出TPP的美國重返將變得困難。

墨西哥的最大貿易夥伴是美國，在中美摩擦加深的背景下，墨西哥對於中國大陸的加入難以表示支持。

澳洲也由於中澳貿易爭端顯示出有為難之色。澳洲貿易、旅遊和投資部部長提恩（Dan Tehan）暗示，只要中國不解決高關稅等問題，就不支持啟動中國加入CPTPP的談判。

目前CPTPP的創始成員國包括日本、澳洲、汶萊、加拿大、智利、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、秘魯、新加坡和越南等11國。