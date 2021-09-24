BTS亮相聯合國逾百萬粉絲收看　文在寅：遠較自己演說有效

韓國男團防彈少年團（BTS）以總統特使身份出席於美國紐約市舉行的聯合國大會。防彈少年團和韓國總統文在寅9月21日共同接受美國廣播公司專訪。文在寅表示，防彈少年團於聯大發表演說和表演遠較自己演說有效。



防彈少年團獲總統任命擔當「未來一代與文化」特別使節，宣傳全球外交和吸引年輕一代參與。文在寅接受訪問時提到，有數以百萬的人觀看防彈少年團於聯大的直播演說和表演，「遠較聯合國秘書長或我自己發表數以百計的演說有效。」

成員柾國表示，對他們於聯大發表演說和表演仍然感到難以置信。他指，對於獲委任擔當總統特節，感覺好像時間停頓，並視這個任命為希望和進步的標誌，對他意義重大和使他感到高興。

防彈的隊長RM表示，粉絲有很多方法可以對抗氣候變化。他稱，「我認為微小的改變最終可以造成很大的不同，從正確回收開始……對即棄產品的意識以及使用杯子。」

展望未來，J-Hope稱他們疫後最想做的事情是開演唱會，希望大家接種新冠疫苗，讓到他們可以安全舉辦演唱會。他並指，希望有一天大家可以「再次面對面談天，互相給對方擁抱」。

圖為2021年9月20日，韓國男團防彈少年團的RM於紐約出席聯合國的「可持續發展目標時刻」高級別活動。（AP）

防彈少年團以總統特使身份出席聯合國的「可持續發展目標時刻」高級別活動，七名成員輪說發言。RM說，聽說有人把前途未卜的90後、00後稱作「新冠迷惘的一代」，但不是說大人的眼中看不到路，就可以說我們也迷路了。V說，請不要把我們的未來想得太陰暗。