村上春樹圖書館10月日本早稻田大學開幕

日本東京早稻田大學是日本名作家村上春樹的母校，他向校方捐贈的大批書籍與手稿，存放於新的國際文學館（村上春樹圖書館），10月1日開放。他9月22日出席記者會時稱：「希望這裏能成為學生自由拿出創意，並具體付諸實踐的場所」。



村上春樹在談及文學館的前身時，分享自己在學期間的生活。他稱當時校內發生學生運動，這棟建築物曾被佔領。他稱這個地方象徵改變「單向傳播」學術方式的理想，期待文學館能成為「自由且獨特的清新場所」。

他就文學館的標語「開拓故事、講述心靈」回應說：「現在的年輕人對未來是否還在創造積極的故事。任何時代都應當有理想，我認為拿出好的故事和樣本是小說家的職責」。

圖為2021年9月22日，以日本名作家村上春樹命名的新圖書館舉行成立發布會，圖為記者在場內走動。它座落於日本早稻田大學，由校舍改建而成。（AP）

這所圖書館由日本知名建築師隈研吾設計，意念源自隧道。當中收藏村上春樹捐贈或寄存的約1萬份資料，也會展出《挪威的森林》初版手稿，以及2萬張黑膠唱片等藏品。

日本共同網23日稱，外部人士也可以進入圖書館，當中設有音響室和咖啡廳，不過由於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情關係，人們須先行預約。

▼想看更多新圖書館的照片？請點擊放大觀看：