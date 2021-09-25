馬斯克宣布與Grimes結束三年戀情　將共同撫養兒子

特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）向美國《紐約郵報》表示，他和加拿大歌手格蘭姆斯（Grimes）已經結束三年戀情。《紐約郵報》9月24日報道，二人已經「半分居」（semi-separated），但將共同撫養一歲大的兒子。



馬斯克向《紐約郵報》表示，他們已經半分居，但仍然愛對方，經常見面，而且關係友好。

馬斯克解釋，他於太空探索技術公司（SpaceX）和特斯拉工作需要他留於德克薩斯州或到海外，而格蘭姆斯的工作主要於洛杉磯。他說：「她現在與我一起」，兒子「於相鄰的房間」。

馬斯克和格蘭姆斯對上一次一起公開露面是美國大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）。格蘭姆斯獨自走紅毯。馬斯克同樣有出席，但只是於場內與她會合。

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50歲的馬斯克一共育有七名子女，但其中一名還是嬰兒的時候不幸身亡。他曾三次結婚，其中兩次與電視劇《西部世界》演員妲露拉萊莉結婚（Talulah Riley）。格蘭姆斯則從未結婚。