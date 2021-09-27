太接近Britney Spears「小心被消失」　美媒紀錄片爆料天后遭孤立

39歲的美國流行樂壇Britney Spears今年6月透過視訊出席監管令官司的聲帶外流，錄音中她強烈指控親父Jamie濫用監管令，並首度公開數十年來被家人虐待的恐怖經歷；不止被「團隊」強制服藥導致精神失常，無法自理，更自爆被強行安裝子宮環禁止生育等。



9月29號Britney與父親Jamie將會再次在庭上對決，曾經針對Britney監管令製作紀錄片《Framing Britney Spears》的《紐約時報》，近日加碼推出全新紀錄片《Controlling Britney Spears》，公開更多這位美國天后被父親操控的陰謀。

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根據《華盛頓郵報》指，Britney Spears不僅被禁止單獨駕駛，她見過的全部人、所有朋友、以至約會對象都會被仔細調查，而這些人都必須得到Jamie同意才可以與她交友，尤其是男性。

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Britney Spears冇朋友？「團隊」將她的交友圈連根拔起！甚至連粉絲都遭殃

Britney Spears的前助理Felicia Culotta在片中表示，在2009年《Circus Tour》巡演期間，無預警被Jamie解雇：「Britney不想再見到你了！」良久，Britney在酒店巧遇Felicia竟然馬上向她跑過來，追問她：「到底你去哪了？」那是Felicia第一次質疑「團隊」從中作梗離間兩人：「因為只要我離得愈遠，Britney得到的支持就愈少。」

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擔任《Circus Tour》宣傳主管的Dan George透露，當年曾經被Britney Spears經紀人警告盡量不要知道太多：「小心被消失喔。」前造型師Tish Yaes則爆喊表示：「其實我們全部都簽了保密協議，但這件事情（Free Britney）實在太重要了。」

【圖輯】Britney在7月下旬突然上載半裸照嚇壞粉絲，有人懷疑她藉此對外求救，當中亦不乏手執鮮花的照片（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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而曾經踢爆Britney Spears被24小時全面監控的前保安Alex Vlasov，她的監護人曾經尋找私家偵探潛入粉絲當中，並紀錄粉絲們的一舉一動。Alex Vlasov憶述：「他們都會說『這都是為了保護Britney。』」

Jamie Spears早前透過其表代律師向美國法院提出轉移（transition）監護令，文件中隻字不提轉移日期。（Netflix）

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：生跛，原文：解放布蘭妮│Britney：沒有人會相信我！Netflix紀錄片揭監護權案不為人知的秘密】