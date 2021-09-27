德國大選｜社民黨開始組建新政府　對象為兩個對華鷹派政黨

德國聯邦議院選舉結束，社民黨以25.7%微弱優勢獲勝後，社民黨候選人朔爾茨（Olaf Scholz）9月27日表示將組建新政府。



據俄羅斯衛星通訊社9月27日報道，朔爾茨宣布已獲得授權，與綠黨和自民黨組成新的德國政府。

朔爾茨目前沒有直接談及中國議題，只是強調在外交戰略方面「需要一個強大、自主的歐洲」。圖為2021年9月26日，朔爾茨在柏林社民黨總部向支持者發表講話。（AP）

德國聯邦選舉委員會9月27日凌晨公布計票結果顯示，德國社民黨在聯邦議院選舉中領先，得票率為25.7%，現任總理默克爾（Angela Merkel）所在聯盟黨得票率為24.2%。

德國聯邦選舉委員會消息顯示，新一屆聯邦議院包括735名議員，其中社民黨206人，聯盟黨196人，綠黨118人，自民黨92人，德國選擇黨83人，左翼黨39人。

德國之聲提到，一旦新政府成立，德國總統才會提名一位總理，由聯邦議院選舉產生。這通常是新組建的政府中聯盟夥伴的主要候選人。為了當選，總理候選人需要獲得投票的絕對多數。到目前為止，包括默克爾在內的所有總理都在第一輪中當選。

值得注意的是，社民黨選擇組建政府的綠黨和自民黨對中國問題態度強硬。在這之前，7個主要政黨的候選人9月23日進行了最後一輪電視辯論，終於談及中國。首先提及中國的綠黨候選人貝爾博克（Annalena Baerbock）抨擊默克爾領銜的聯邦政府「對專制政權太軟弱，導致中國、俄羅斯等國坐大。希望能有一套歐盟共同對華政策，從而避免被挑撥離間各個擊破」。

自民黨主席林德納（Christian Lindner）立刻對貝爾博克表示贊同，並且補充說，德國經濟界需要擺脱對中國的依賴，為此德國應當和亞洲其他國家以及南美國家簽署協議，「面對中國，我們必須同等兼顧利益與價值觀」。