泰國疫情｜已完成接種疫苗旅客遊泰　10月1日起隔離期減半至7天

泰國疫情管理中心（CCSA）9月27日公布，10月1日起達至「完全的預防接種」（fully vaccinated）狀態的國際旅客，入境泰國隔離期將減半，至7天；未接種而乘飛機或經水路入泰者隔離期減至10天；未接種而通過陸路入泰者，仍須隔離14天。



泰國的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，但為推動國內經濟，政府急欲放寬入境防疫措施。CCSA在27日的公布，證實政府計劃提早了。此前它的計劃是，泰國10月中對外國旅客開放。

旅遊和體育部長Pipat Ratchakitprakan在9月15日稱有信心曼谷會在10月15日對國際旅客開放。屆時曼谷至少70%人口達至「完全的預防接種」狀態。不過CCSA在27日稱，曼谷的開放可能延至11月實行。

CCSA稱，10月1日起，包括曼谷以及29個管制最嚴的「深紅色」省份，開始放寬對一些場所營運的限制，例如室內運動場、水療中心、紋身店、戲院及美甲店可重新開門；百貨公司及商場可營業至晚上9時；酒吧及夜店則仍須關閉，直至另行通知。

泰國新冠肺炎疫情：圖為2021年4月1日在布吉島接種中國科興疫苗的人。（Reuters）

須提供接種證明

根據CCSA的公布，已達至「完全的預防接種」狀態的遊客，入境時須提供接種證明書，證明已完成接種至少14天。

未完全接種、乘飛機或經水路入境人士，或是未完全接種、經陸路入境人士，須在入境後進行兩次反轉錄聚合酶連鎖反應測試（Reverse transcription-polymerase chain reaction test ，RT-PCR，或稱快速測試）。

泰國現行規例是，國際旅客入境須進行14天隔離檢疫，除非他們是以免隔離的入境安排赴泰。

分4個階段開放

泰國計劃以4個階段開放國際旅遊。每一階段都有不同的省份被列為「藍區」，即人們在區內行動以及進行社交活動是不受限制，例如參加有逾500人以上的聚會。

首個試行階段10月1日至31日實行，涵蓋布吉（Phuket）、喀比（Krabi）、攀牙（Phang Nga）、素叻他尼府（素叻他尼府）、PP島（Phi Phi）、蘇梅（Samui）、帕岸島（Pha-ngan）部分地方。

第二階段是11月1日至30日，涵蓋10個國際旅客常來的地方，包括曼谷、清邁（Chiang Mai）及春武里（Chonburi）等地。