中國外交部：國際社會應團結　反對美英澳三國核潛艇合作

中國外交部發言人華春瑩9月28日在例行記者會上，被問到有關澳洲、英國和美國開展核潛艇合作一事時，她稱，國際社會應該團結起來，共同反對美英澳三國的核潛艇合作，絕不能放任不管。



華春瑩28日主持記者會時稱，這三國合作具嚴重核擴散風險，違反《全面禁止核試驗條約》（Comprehensive Nuclear‑Test‑Ban Treaty Organization，CTBTO）條約精神，將開創不良先例，誘導其他國家效尤，損害國際核不擴散制度，加劇地區軍備競賽。

圖為2021年8月19日，中國外交部發言人華春瑩主持外交部記者會（Reuters）

外交部：中方恪守暫停核試驗承諾

聯合國安理會9月27日舉行會議紀念《全面禁止核試驗條約》通過25周年，華春瑩表示，中方25年始終恪守暫停核試驗的承諾。

華春瑩稱，中國是首批簽署條約的國家之一，堅定地支持《全面禁止核試驗條約》宗旨和目標，中方25年來始終恪守暫停核試驗的承諾，支持條約早日生效，將繼續為促進條約生效貢獻力量，為實現全面禁止和徹底銷毀核武器的崇高目標不懈努力。