詭異河中「女孩」探頭凝視路人　遊客︰好像要淹死自己一樣

如果經過河邊時看到有人在水中瞪住你，你會有何反應？西班牙畢爾包（Bilbao）市的內維翁河（Nervion）上周起出現一個詭異景象，一個被淹沒在渾濁河水中的年輕「女孩」木無表情地凝視每個路人，那張怪異面孔令這座城市的人們非常不安。



據《路透社》報道，這位河中「女孩」名為「Bihar」（巴斯克語中解作明日），是由墨西哥超現實主義藝術家魯賓 (Ruben Orozco) 為慈善機構BBK基金會一項活動製作的藝術品，目的是藉此激起大眾對「永續性」（sustainability）的討論。

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魯賓向當地媒體表示，這件藝術品是想讓民眾意識到「群眾的行為將導致人類受害，或是讓人類得救」。BBK基金會指出，如果人類繼續進行「非永續性」行為，例如導致氣候變遷的行為，人類就會像這「Bihar」一樣被河水淹沒。

「Bihar」是個重達120公斤的玻璃纖維雕像，每日隨潮被淹沒。「起初她給我一種壓力感。」遊客特里亞娜 (Triana Gil) 說：「但現在對我來說，她傳達了悲傷，很多悲傷。她看起來一點都不擔心，就好像要淹死自己一樣。」

另一位參觀者瑪麗亞（Maria）稱最初認為這座雕塑是紀念過去某件悲慘事件。「我今天了解到這不是它的意義所在，但我認為每個人都可以賦予它意義。」