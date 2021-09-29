加拿大新內閣10月宣誓就職　方慧蘭留任財長

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）率領自由黨勝出大選後，他在9月28日表示，新政府會在10月宣誓就職，當中財長兼副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）將會留任。



杜魯多28日舉行大選後首次記者會，他指方慧蘭已經同意留任財長及副總理，下議院亦會在秋季結束前重開。他同時稱在主要議題上，願意與不同政黨合作。

加拿大新政府的其中一項要務是抗疫問題，杜魯多表示，未來數天會宣布規定聯邦政府僱員必須接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，但沒有透露政府會否辭退拒絕接種的員工。

另外杜魯多亦稱，加國政府會在未來數週決定是否封殺華為的5G設備，指不少當地電訊商正開始移除華府設備。

目前當局表示正等待情報部門的報告才作最後決定。不過有消息人士向路透社指出，加拿大早已作出決定，但憂慮兩名在中國被扣留的加國公民康明凱（Michael Kovrig）和斯帕弗（Michael Spavor）的處境，因此不想公開表態。