巴西外長：不會禁止中企參加5G拍賣

美國就華為問題持續對巴西施壓，巴西外長在會晤美國國務卿時當面表示，巴西不會阻止中國企業參與5G拍賣。



巴西外交部長弗朗薩（Carlos França）在出席聯合國大會期間與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會晤時重申，巴西不會阻止中國企業參與5G拍賣，巴西不會歧視任何人。

巴西環球電視網9月28日在報道中披露了弗朗薩與布林肯會晤的細節。

此次會晤是布林肯和弗朗薩之間的首次現場見面，也是拜登（Joe Biden）政府和博爾索納羅（Jair Messias Bolsonaro）政府到目前為止最高級別的會面。

據巴西外交官透露，在45分鐘的會談裏，美國與巴西兩國外長就5G、移民、氣候以及雙邊關係等話題進行了討論。

布林肯在談到中國時稱，他知道中美間保持良好以及順暢的關係很重要。布林肯說，中美關係很像亦敵亦友，但對於美國而言，存在着戰略問題。

在會談期間，弗朗薩提到了5G拍賣，並表示巴西政府不會歧視任何人。巴西國家電訊管理局（Anatel）此前宣布，將於11月4日舉行5G拍賣。