日本自民黨總裁選舉｜岸田文雄勝出主因：他是最不會錯的選擇

日本自民黨總裁選舉在9月29日結束。在選舉舉行前，不論是一般國民還是黨內民意調查，都顯示河野太郎支持度最高，遠拋離其他對手。儘管因黨內投票的「特殊機制」，預料河野雖獲最多票數但未能過半進入第二輪投票，結果在第一輪投票後河野就已經失利，令人大跌眼鏡。



在第一輪投票中，岸田文雄以256票，對河野太郎的255票，以1票之差勝出。在第二輪投票中，岸田以257對河野170票勝出，河野與首位擦身而過。

早在選前就有預測，若第二輪投票由河野對上岸田，河野會因國會議員票數不足陷入不利。自民黨由不同派系組合而成，特別國會議員大部分人都隸屬派系。河野不獲安倍晉三所屬的最大派系，以及麻生太郎的第二派系全力支持，以致國會議員票數不足，即使民意呼聲最高，但也有機會敗選。

圖為9月29日，岸田文雄勝出自民黨總裁選舉，將從現任菅義偉手上接棒。（Reuters）

河野在第一輪投票便失利，分析認為有兩大原因，第一是理應支持高市早苗的選票，都落在岸田身上。高市早苗雖獲安倍為首的保守派別支持，但日本從未出現過女性首相，而「高市僅是安倍傀儡」的看法亦十分普遍，即使高市政見更迎合保守理念（甚至更右），但最終不獲普遍支持。

第二是河野雖擁有更多支持，但他的支持大都來自他的改革意識，但這成為了他的雙刃劍。河野在推動新冠疫苗接種成功，頻繁的露面讓國民與黨員對他抱有好感，然而他的改革傾向與言論僅被黨內少壯派的支持，不被黨內年老一派所接受。河野曾表明要廢止核電，更表示可以就女性天皇作出討論，都令不少保守黨員敬而遠之。

岸田成為「最不會錯」的選擇

因此在這局面下，岸田成為了「最不會錯」的選擇。岸田在黨內支持雖然不如河野，但他樹敵不多，也是一直被視為最穩健的角色。他的政見並不特別前衛，也沒有如河野不悅時就破口大罵的「壞習慣」。

岸田一直為人詬病的，是缺乏宣傳與對外溝通能力不足，前首相森喜朗也曾以「容易害羞的人」評論他，以致岸田在2020年參加總裁選舉時，不僅國民對他不認識，甚至黨員也對他不認識，迫使他在總裁選舉時才為自己寫書，建立起網上平台宣傳，增加自己的知名度。

河野在第一輪投票獲得255票，其中國會外得票169張，高於岸田的110張。第二輪投票河野在國會外得票39張，遠超岸田的8張，均顯示河野在黨內整體較高的支持。但礙於國會議員投票比重更大，河野最終敗陣，岸田當選成為新任總裁。