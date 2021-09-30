中國首批援助阿富汗物資運抵喀布爾

阿富汗塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）多次提及希望與中國建立良好關係後，中國政府首批對阿富汗緊急人道主義援助物資9月29日運抵喀布爾國際機場。



中國駐阿富汗大使王愚9月30日在社交媒體推特（Twitter）上曬出中國政府首批物資運抵喀布爾國際機場照片，並配文稱「移交第一批援助物資，主要包括中國向難民部提供的毛毯、棉衣等保暖物資」。

另據中國環球電視網（CGTN）9月30日稱，首批對阿富汗緊急人道主義援助物資包括有毛毯、羽絨服等阿富汗人民急需的過冬物資。

塔利班官員在交接時說，中方援助是雪中送炭，將銘記在心。阿富汗凜冬將至，近百萬流離失所者尚需安置，衣食也無着落，望中方繼續提供援助，幫助阿富汗人民渡過難關。

在這之前，中國駐阿富汗大使王愚9月26日會見阿富汗臨時政府代理外長穆塔基（Mawlawi Amir Khan Muttaqi）時稱，中國領導人宣佈將加快向阿富汗提供2億元人民幣物資援助的進度，它們很快將會運達阿富汗。

中國外長王毅9月23日參加聯合國大會期間宣佈，中方已決定向阿富汗提供價值2億元人民幣的相關物資，包括捐贈首批300萬劑新冠病毒（SARS-CoV-2）疫苗。呼籲經濟制裁必須停止，希望對造成阿富汗當前局勢負有責任的國家認真反思其所作所為，儘快為緩解阿富汗人民面臨的困難多做一些實事，履行好應盡的職責。