日本皇室｜真子公主婚訊料10月1日公布　傳抵美任職畫廊分擔家計

日本共同社9月30日稱，皇室將最早在10月1日正式對外宣布秋筱宮長女真子公主與小室圭的婚姻事宜，包括兩人何時登記結婚、何時赴美、及兩人召開記者會日程交待今後發展。



報道指，兩人將不會舉行皇室傳統的結婚儀式，真子亦不會接受國家向出嫁皇室支付，合共1.5億日圓（約1,000萬港元）的補貼支援。報道指相信皇室將就這罕見的情況一拼作出說明。

小室旅居美國近3年後，9月27日返回日本，目前正在橫濱市的家中隔離。真子公主會出席9月30日至10月17日，在岐阜縣舉辦的美濃國際陶瓷器展，擔任名譽總裁，相信這會是她最後代表皇室執行的公務活動。

圖為9月27日，日本成田機場。真子公主婚約者小室圭返回日本。（Reuters）

真子與小室在2017年傳出婚訊，但因小室家的金錢糾紛令兩人婚禮延遲。他同年8月赴美修讀法律，並在2021年7月完成美國紐約州的律師考試。考試結果預料在12月公布，小室已正在一間法律事務所就職。

另外，有報道指真子在前往美國後，會在畫廊或藝術館工作。美國Page Six稱，儘管小室作為律師的年薪應該不低，但是由於真子公主未有領取補貼支援，相信她前往美國後可能也需要外出賺錢，分擔家中開支。

真子在大學畢業後，前往萊斯特大學攻讀博物館學，取得藝術博物館和畫廊研究碩士，報道指紐約已有畫廊準備邀請她任職。