7大中國品牌揚威國際　華為小米用實力征服世界　它在國外更有名

國慶假期馬上要到來了，你們想好怎麼度過快樂的假期了嗎？今年是中華人民共和國建國72周年，從1949年成立以來，中國已經走過了72年艱辛而輝煌的風雨歷程。



而隨着祖國的蓬勃發展，國貨也在不斷進步，湧現出一批又一批的國貨之光。今天，筆者就和你們一起，盤點那些「國人的驕傲」！

▼▼▼點擊即睇7大品牌盤點&簡介，下文有更詳細介紹▼▼▼

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01 華為

享譽全球的華為一直以來都是最具國貨特徵的品牌，其不單止手機業務，5G移動設備和光纖寬帶實力也在世界處於超前地位。

三十多年來，華為在各領域突飛猛進的背後都有着科研精神這一核心驅動力作為支撐，以駕馭時代之帆。如今的華為已經不僅僅只是電信巨頭，它還是中國科技實力在全球智能市場的有力證明。

截至2020年8月10日，《財富》公布世界500強榜（企業名單），華為排在第49位，2020中國民營企業500強第一名。

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02 TCL

關於這個品牌，相信每個人的家裏，曾經或者現在都有使用過。作為土生土長的中國企業，TCL憑藉硬實力幹翻一眾洋牌子，在海外市場殺出一片天，把自家產品做到世界領先，業內無人不服氣。

在2018年IFA展會上，在一眾同質化嚴重的OLED電視中，TCL展示出的全球首台MiniLED電視，一枝獨秀，遊客們無不被其超清的畫質、絢麗的顯效驚豔到。最重要的是MiniLED出色的綜合素質，既擁有LCD高分辨率高亮度、低成本壽命長的優點，又有OLED高對比度、色彩華麗、輕薄柔軟的屬性。

而TCL憑藉着業界前沿的MiniLED技術,開闢出屬於國產電視的新時代，堪稱面板行業的傳奇。

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03 小米

在小米之前，我國高端智能機市場，基本被諾基亞、三星、LG等國外巨頭壟斷，當時動輒四五千的價格，根本不是普通人消費得起的。直到2011年，小米1橫空出世，以高端旗艦機的配置入場，價格卻直接腰斬到1999。

之後，13年小米發布了自己史上銷量最好的手機小米2S；13年小米發布的799元紅米手機，10萬台在90S內被搶空；14年小米力壓三星、聯想和蘋果，成為國內出貨量第一的手機品牌。從誕生到國內第一，小米僅用了三年時間，這一紀錄至今無人打破。

一路走來，雖也有不少坎坷，小米對於性價比的堅持從未改變，真正做到了「讓每個人都能享受到科技的樂趣」。「價格屠夫」的稱號，可不是白叫的啊！

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04 安克

這一聽名字感覺是外國品牌的安克 Anker，其實是來自於湖南長沙的一家公司，主營數碼配件和智能硬件，2019年營收66億人民幣，而且還在深交所上市了。

這家在國內寂寂無名、但實力不允許它再這麼低調下去的公司海外的營收佔比近九成，亞馬遜上的TOP賣家，並通過打入百思買、沃爾瑪等渠道牢牢佔據了北美市場的冠軍寶座，在德國、日本、英國等多個國家也是銷冠。

網紅視頻博主-美國人郭傑瑞曾做過一期節目討論在美國最有名的五個中國品牌，其中就有ANKER。

05 大疆

DJI大疆，民用無人機領域無人不知無人不曉。

不光在國內火，更是火遍全世界，要是把無人機比着手機的話，那大疆就是無人機裏的蘋果，關鍵連個像樣的競爭對手都找不到。

根據相關數據顯示，光美國的無人機市場大疆一家獨大佔據了77%以上，第二名連4%都不到，真是打着燈籠都找不到對手。曾經大疆強有力的競爭對手、來自加州的3D Robotics公司乾脆放棄無人機市場轉而開發適用於大疆無人機的軟件。

06 聯想

聯想集團 Lenovo是1984年中國科學院計算技術研究所投資20萬元人民幣，由11名科技人員創辦，是中國的一家在訊息產業內多元化發展的大型企業集團，和富有創新性的國際化的科技公司。

作為全球電腦市場的領導企業，聯想從事開發、製造並銷售可靠的、安全易用的技術產品及優質專業的服務，幫助全球客户和合作夥伴取得成功。聯想公司主要生產台式電腦、服務器、筆記本電腦、智能電視、打印機、掌上電腦、主板、手機、一體機電腦等商品。

2021年8月11日，聯想集團（HKSE：992）公布了截至2021年6月30日的2021/22財年第一財季業績。財報顯示，聯想集團本季度營業額1094億元人民幣，按年增長27%。淨利潤為30.1億元人民幣，按年增長119%。淨利潤率2.8%。聯想方面表示，公司「再創史上最強的第一財季業績」

07 漫步者

EDIFIER漫步者創立於1996年，多年來專注於音頻技術的研究開發與產品應用，旗下產品線涵蓋多媒體電腦音箱、家用音響、汽車音響、耳機等領域，素以卓越音質、優良做工和前瞻設計而聞名，產品屢獲國際權威大獎，在業內有着極高的知名度和良好口碑。2010年漫步者成功登陸A股市場，並被評選為首批「國家商標戰略實施示範企業」。

如今，「漫步者」及「EDIFIER」商標已經在德國、英國、法國、意大利、美國、加拿大、日本、澳洲、俄羅斯、墨西哥等八十多個國家和地區註冊了國際商標。公司組建了來自不同國家的產品研發、銷售團隊，搭建了一個將產品成功銷售到全球的營銷網絡，產品銷售已躋身全球同行業前列，「EDIFIER漫步者」多款產品也屢次榮獲「紅點設計獎」、「IF產品設計獎」、「CES產品設計與創新獎」、「日本工業設計協會優良設計獎」等多項國際榮譽，為中國品牌贏得了驕傲。

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