印度擬設壞賬銀行　處理約2100億元不良貸款

印度政府正計劃設立一間壞賬銀行，以嘗試處理國內總值270億美元的不良貸款。當地傳媒9月30日引述埃德爾魏斯（Edelweiss）集團稱，他們有意從壞賬銀行購買負壓資產。



政府計劃成立一間名為國家資產重組有限公司（National Asset Reconstruction Company Ltd.，NARCL）的壞賬銀行來剝離銀行的壞賬，即不良貸款。

印度商務路線網（Hindu BusinessLine）30日稱，全國最大資產重組企業埃德爾魏斯資產重組公司（Edelweiss ARC）董事總經理兼行政總裁班薩爾（Raj Kumar Bansal）受訪時稱，EARC和姐妹企業埃德爾魏斯選擇資產顧問（Edelweiss Alternative Asset Advisors，EAAA）可聯手從NARCL購買一些資產，EARC負責15%，EAAA負責85%。

圖為印度埃德爾魏斯集團在Twitter發布的圖片。（Twitter@EdelweissFin）

報道指，EARC和NARCL屬競爭對手關係，而EARC和EAAA同為埃德爾魏斯金融服務有限公司（Edelweiss Financial Services Ltd.）子公司。

班薩爾稱，如果NARCL可以匯總債務，對他們來說是好事，因為這樣公司就不必與20間銀行打交道，能直接從NARCL購買債務。

為何要成立壞賬銀行

英國廣播公司（BBC）30日稱，政府正在成立一間已討論許久的壞賬銀行，目的是清理價值270億美元的不良貸款。這相當於印度商業銀行壞賬的四分之一。

報道指，印度的銀行有逾15萬間分行，坐擁2萬億美元存款，為10多億客戶提供服務。這些銀行乍看起來營運得有聲有色，但實際上已陷入混亂。某些銀行過去多年不明智地向無用的項目提供貸款，導致其背負數百億美元的不良貸款。這些銀行60%以上為國營銀行。