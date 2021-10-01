美國會報告：多種嬰幼兒食品重金屬含量達「危險水平」

美國國會9月29日發布調查報告，顯示美國多種知名品牌嬰幼兒食品如穀物及果泥等重金屬含量達到「危險水平」，部份產品的鉛、汞、鎘和無機砷的含量遠超美國食品和藥物管理局（FDA）建議的上限。



鉛、砷、汞和鎘通常可在許多食物中找到，包括大米、紅薯、胡蘿蔔、果汁和香料。 農作物可從土壤中吸收這些毒素。 重金屬既存在於自然，也是廣泛環境污染的結果。

新華社10月1日稱，美國會2月一份調查報道揭示了問題的「冰山一角」，這次發現更多案例。

美國國會眾議院監督與改革委員會下設的經濟和消費者政策小組委員會（Subcommittee on Economic and Consumer Policy）組織這項調查。小組委員會主席克里希納穆爾蒂（Raja Krishnamoorthi）說，一些嬰幼兒食品企業低估了其產品的重金屬含量；一些企業明知其產品重金屬含量高，還繼續銷售這些產品。

克里希納穆爾蒂說：「調查揭開了（美國）嬰幼兒食品行業內幕，每一次的發現都比上一次更令人髮指。」

圖為2019年4月28日，日本東京一名婦人抱着嬰兒參加比賽。（Getty）

涉事產品來自美國多家知名嬰幼兒食品企業，包括比奇-納特營養公司（Beech-Nut Nutrition）、嘉寶食品公司（Gerber）、快樂家庭有機食品公司（Happy Family Organics）、愛思貝有機食品公司等。

報告顯示，比奇-納特公司和嘉寶公司生產的幾種米粉的無機砷含量超過FDA建議的上限。比奇-納特公司沒有召回所有問題產品，而嘉寶公司沒有召回任何有問題產品。比奇-納特公司向顧客保證，公司產品是安全，以及指出重金屬是存在於環境中。

這份報告亦發布3間公司的數據，它們在第一份報告（2月發布）撰寫時，沒有回應要求並提供數據。它們是Plum Organics（第一份報告撰寫時，它是由Campbell持有，2021年5月售予Sun-Maid ）、沃爾瑪及斯普勞特食品公司。

報告同時指出，多數美國嬰幼兒食品企業沒有檢測成品中的重金屬含量，只是依據原料成份的重金屬檢測結果來估算成品的重金屬水平，所報數值低於實際水平。

小組委員會在報告中批評多家企業：愛思貝公司低估其產品的重金屬含量；斯普勞特食品公司（Sprout Foods）只依賴原料供應商每年一次的檢測；零售巨頭沃爾瑪不但沒有對其自有品牌嬰幼兒食品進行任何重金屬含量檢測，還擅自調高公司內部的重金屬含量上限，要求製造商自行證明產品沒有「超標」，且不對這些數據進行核實。

圖為2007年4月12日，美國紐約市一間超級市場出售Gerber的嬰兒食品。（Getty Images）

這份報告委員會2月4日發布的報告的跟進報告。2月的報告提到國會調查員於某些嬰兒食品發現「有毒重金屬含量達危險等級」，要求制定新標準和檢測規定。部份產品於香港有售。快樂家庭公司當時回應稱它不銷售任何有毒物質超出FDA建議標準的產品。

2月的調查報告發布後不久，FDA宣布將實施一項計劃，旨在把嬰幼兒食品中的有害物質含量降至「接近零」水平。不過，這一計劃的最終指導方針要到2024年才會推出。

克里希納穆爾蒂認為，涉事企業沒有表現出自我監管的意願和能力，因而應由聯邦機構予以密切監管。他呼籲政府提早推出上述指引。

嬰兒的健康及發育更易受食物成份影響，即使是極小量的神經毒素也會降低兒童智商、阻礙大腦發育、導致行為問題、增加患癌風險並增加患上很多其他疾病的機會。