新冠肺炎｜澳洲11月開放讓外國旅客入境　認可科興與復必泰疫苗

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）10月1日宣布數週內解除國際禁令，11月起邊界對國際旅客開放。接種獲認可疫苗者，抵澳後不用進行酒店檢疫，改為居家7天自我隔離。獲認可疫苗包括中國科興研製的「克爾來福」（CoronaVac），以及美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）研發的復必泰（Comirnaty）。



他亦說在決定國際旅客是否已接種適當疫苗的問題上，澳洲醫藥用品管理局（Therapeutic Goods Administration，TGA）建議應將中國科興（Sinovac）疫苗以及印度製的Covishield疫苗視為「認可疫苗」，這將為一些想前來澳洲就學的國際留學生排除障礙。Covishield是印度版的阿斯利康疫苗。

其他獲認可的疫苗，包括輝瑞疫苗、阿斯利康疫苗（Vaxzevria）、莫德納疫苗（Spikevax）及強生（Janssen）疫苗。

澳洲地標：圖為2021年9月28日，鏡頭下澳洲悉尼港景色。（AP）

澳洲內部方面，莫里森稱想要出國旅行的人須在未來幾週內獲得國際公認的疫苗接種證明文件。公民及永久居民11月起將能自由往返澳洲，他們須在返抵澳洲後進行為期7天的居家隔離。這計劃會新南威爾士州和南澳州進行試驗後正式實施。

未接種或已接種未經TGA批准或認可疫苗者，須在酒店隔離14天。

澳洲2020年3月起對所有非公民和非居民封關，而澳洲公民和永久居民須獲得政府的出國旅行豁免才能離境。