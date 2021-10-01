新西蘭推一次性居民簽證　移民籲放寬申請資格限制

新西蘭移民局9月30日宣布向16.5萬名移民提供全新的一次性居民簽證後，國內一名移民在網上發起聯署，呼籲政府把這項政策擴展至所有類型簽證。



居住在奧克蘭的英國移民斯萬（Rachel Swann）29日在請願網站Change.org發起聯署，稱一次性居民簽證僅適用於持有某些簽證的人，請願書旨在把這項最新移民政策擴展至所有簽證持有人都能受益。

來自英國的斯萬和正攻讀電腦科學系（Computer Science，CS）博士學位的男友2018年開始在新西蘭生活。她開頭持工作假期簽證（Working Holiday Visa），之後獲發必要技術工作簽證（Essential Skills Work Visa）。她後來換成學生伴侶工作簽證（Partner of a Student Work Visa），為申請技術移民舖路，卻完美錯過移民新政。

截至香港時間10月1日下午3時16分，這份請願書已獲得9,000多個簽名。（Change.org）

新移民政策涵蓋必要技術工作簽證、特殊人才類工作簽證Work to Residence Visa和畢業生工作簽證（Post Study Work visas），卻不適用於學生簽證或學生伴侶簽證。

斯萬稱，自己更改簽證類型是為了學習新技能、提高分數以申請技術移民，「這正是政府一直告訴我們要做的事，我做對一切卻還是遭到懲罰，我感到非常憤怒。」

請願書中寫道，只要符合在新西蘭滿3年、收入不低於中位數或從事人才稀缺的職業中任意一項條件，都應獲發簽證。截至7月19日，新西蘭工資中位數為每小時27新西蘭元。

Change.org指，這份請願書獲得1萬個簽名就會更易得到政府回應。截至香港時間10月1日下午3時16分，這份請願書已獲得9,000多個簽名。