加拿大兩大使一同訪問白宮　加駐華大使談赴美2大目的

加拿大釋放中國電訊巨頭華為首席財務官孟晚舟，中國釋放兩位加拿大人斯帕弗（Michael Spavor）和康明凱（Michael Kovrig）後，加拿大駐中國大使鮑達民（Dominic Barton）和加拿大駐美國大使希爾曼（Kirsten Hillman）10月1日一同現身白宮。



據加拿大廣播公司（CBC）10月1日稱，這一行程並未對外公開，但鮑達民還是透露此行的兩個目的：就斯帕弗和康明凱一事感謝拜登（Joe Biden）政府的幫助、以及與美國官員討論「印太地區政策」。

2021年9月25日，康明凱抵達多倫多皮爾遜國際機場後與與妻子同行。（AP）

鮑達民10月1日在白宮外透露，自己將與美國國家安全委員會負責印太地區的官員會晤，第一個目的是為感謝美國總統拜登「幫助確保斯帕弗和康明凱獲釋」，第二則是討論「印度-太平洋地區的政策」。

鮑達民特別提到，此行是2021年4月訪問美國期間與美國官員一次談話的後續，當時雙方討論了「交換意見——他們在做什麼，我們在做什麼。」

「美國和盟友要如何聯手應對中國」，CBC分析鮑達民前往白宮之際，拜登政府正在全面反思對華政策，這也會對加拿大產生影響，有跡象表明，美國希望更好了解其盟友在中國問題上的立場。

9月25日，在中國涉嫌間諜罪的斯帕弗和康明凱取保候審返回加拿大，當時鮑達民陪同兩人一起回到加拿大，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）親自到機場迎接。與此同時，被加拿大扣押1,000多天的孟晚舟也返回中國。法新社說，這標誌着中美加三國為解決孟晚舟引渡案而形成的外交危機做出的努力全部完成。