比利時稱如有科學依據　將為特別體弱人士接種第4針

比利時政府將為65歲以上長者接種第3劑新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，若有足夠科學依據，將會擴大施打對象範圍，甚至可能對一些健康狀況特別虛弱的人士施打第4針。



比利時弗拉芒廣播電視台（VRT）10月2日報道，疫苗接種工作組主管拉馬克斯（Dirk Ramaekers）出席每週新聞發布會時指，受健康問題影響免疫系統的人、65歲以上人士，以及養老院居民，如果他們願意，將可以接種第3針疫苗。

拉馬克斯表示，目前未有計劃為其他群體提供第3針疫苗，即65歲以下、沒有特定健康問題影響免疫系統的人士，「目前我們沒有科學依據可以這樣做。」

但他稱，如有科學研究得出的結論顯示，為更廣泛人群接種第3劑疫苗能有效抗擊疫情，加上比利時有足夠劑量的疫苗的話，便可以實行這一步。

拉馬克斯強調，現在談論對健康狀況特別虛弱的人士施打第4針仍為時尚早，在做出任何決定之前，將審視其他科學研究的結果。