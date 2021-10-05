新加坡通過防止外來干預法　允許當局封鎖互聯網內容

新加坡國會10月4日經過10個小時的辯論後，通過《防止外來干涉（對應措施）法案》。



據新加坡《海峽時報》網站10月4日報道，《防止外來干涉（對應措施）法案》賦予新加坡內政部長權力向各類對象發布指示，如社交平台、電子服務平台、網絡接入服務商以及經營網站、博客或社交媒體頁面的人。

當局往後可依據此法例，強制網絡服務供應商與社交媒體平台提供用戶資訊，屏蔽內容並刪除用於傳播他們認為具有敵意的內容的應用程式。違者一經定罪，將面臨監禁和巨額罰款的風險。反對派人士批評該法是鎮壓異見的工具。

該法案把直接參與新加坡政治的個人與組織列為「具有政治影響力的人」，包括政黨、政治職務者、議員、國會領袖、國會反對黨領袖以及選舉候選人和選舉代理。其他個人與組織的活動若涉及政治目的，也可被列為「具有政治影響力的人」。

根據法案，上述這些人須遵守一系列措施，包括披露與外國實體的關係。此外，他們若接受本地或外來捐款，只要單筆捐款額在1萬新加坡元或以上，或是分次捐款總額在1萬新加坡元或以上，都須向當局申報。

新加坡內政部長尚穆根10月4日在國會表示，法案旨在解決涉及國家安全和主權的嚴重威脅，「這對於確保新加坡繼續按照自己的選擇治理國家和生活很重要」。