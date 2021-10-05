泰國擬向外籍遊客徵收500泰銖　助旅遊業轉型

泰媒10月4日稱，旅遊及體育部準備2022年起對入境泰國的外國旅客徵收500泰銖，用於旅客保險並協助觀光產業轉型，但這項政策引起旅遊業者憂慮。



泰國觀光業受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情重創。《曼谷郵報》4日報道，經濟形勢管理中心（Center for Economic Situation Administration，CESA）上週批准成立由旅遊及體育部提出的旅遊轉型基金（Tourism Transformation Fund）計劃。

泰國新冠肺炎疫情：圖為2020年3月13日，外籍遊客進入曼谷一間寺廟前接受體溫檢測。（Getty）

泰國旅遊局（TAT）局長育塔沙（Yuthasak Supasorn）說，預計2022年開始向每名外國遊客徵收500泰銖。報道指，這費用將用於外國旅客的保險、推動泰國旅遊產業轉型以及創造高價值和可持續旅遊。

育塔沙指，泰國旅遊局和旅遊及體育部將與相關部門商討如何向遊客徵收這筆費用和成立基金委員會。這個委員會將決定什麼樣的計劃可接受資助。

這項政策引起旅遊業者憂心，對於正要努力復甦的旅遊業來說，2021年這個時機點並不好。泰國酒店協會（Thai Hotels Association）主席瑪麗薩（Marisa Sukosol Nunbhakdi）說，酒店一晚費用約1000泰銖，和在泰國旅遊的平均花費相比，500泰銖是筆不小的花費，加徵這筆費用可能影響旅客的決策。如果政府真的要實施，也不該在2022年上半年實施。