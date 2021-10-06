韓國軍隊伙食竟屢藏異物　泡菜中現青蛙菜刀鐵絲　供應商安然續約

國家軍隊任務是抵禦外敵，不過現在韓國軍中卻傳出重大疏失，軍人恐怕還沒上場就先遭受「內傷」。韓國國會議員今（5日）爆料，軍中伙食中竟可以看到頭髮、鐵絲、青蛙甚至一整把菜刀，更誇張的是，這間膳食供應廠商完全沒有受到懲罰，已經連續供餐5年，今年更毫無意外繼續取得高價合約。



根據《朝鮮日報》報道，韓國國防委員會眾議員安圭伯在軍方所提供的資料中發現，縱使從2016年起，有22件在軍用食品中發現異物的報告並要求廠商改善，但直到今年6月，這家廠商仍持續為軍隊供餐，甚至拿下高達97億韓圜（約6300萬港元）的政府合約。

報道中提到，軍中伙食在送檢後被測出大腸桿菌，至於在伙食中發現的異物，屬頭髮及塑膠碎片較為常見，但有時竟然可以看到鐵絲、昆蟲、青蛙甚至一整把菜刀，據了解，廠商辯稱泡菜中會出現菜刀，全是挾怨報復的員工所為。

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軍方人士指出，廠商屢次被要求改善卻依然持續供餐，原因就出在制度問題，依據韓國軍方規定，滿分100分，廠商只要在95分以上就能繼續供餐，而伙食發現重大異物僅會扣0.2分，如果是輕微異物則扣0.1分，安圭伯表示，在扣分不到1分的情況下，幾乎不會影響後續合約簽訂，對於廠商來說更不具殺傷力。

安圭伯站在軍人家屬角度表示「如果我孩子的食物裏有刀子、昆蟲或大腸桿菌該怎麼辦？」他強調比軍隊伙食更可怕的是軍中對不良制度的忽視，並要求擬定「一振出局法」，讓不思悔改的廠商無法成為軍備供應商。

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