共和黨領袖麥康奈爾放水 短期債務上限延長至11月底

美國參議院少數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）周三表示將延長短期債務上限至 11 月底，有助於緩解國會的壓力。



彭博周三報道，參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）計劃當日就是否採納眾議院批准的一項措施、暫停國家債務上限至 2022 年 12 月舉行投票。共和黨擬阻止計劃，但參議院共和黨領袖麥康奈爾提供選項將緊急債務上限持續到 11 月底， 避免10月18 日前債務違約。有共和黨參議員透露，麥康奈爾和舒默周三晚些時候將就債務上限問題開會。

麥康奈爾周三在共和黨人非公開會議上做出表示，將短期債務上限延長至11月底，有望暫緩債務違約僵局。他同時在推特發布一份聲明說。「為了保護美國人民免受近期民主黨人製造的危機的影響，我們還將允許民主黨人使用正常程序通過固定美元金額的緊急債務限額延期，以覆蓋當前的支出水平，直至 12 月。」

My new statement on the Democrats’ self-created debt limit crisis: pic.twitter.com/XwuqyS9oZ0 — Leader McConnell (@LeaderMcConnell) October 6, 2021

好消息一出，美股從早段跌勢中反彈，截至本港時間凌晨約2時半，道指收復約450點失地。