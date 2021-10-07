諾貝爾文學獎｜坦桑尼亞小說家古爾納折桂

2021年諾貝爾文學獎10月7日揭盅，得主為坦桑尼亞小說家古爾納（Abdulrazak Gurnah）。負責評審的瑞典學院（Swedish Academy）稱，這是為表揚他在「殖民主義的影響，以及在不同文化和大陸之間的鴻溝中難民的命運，有毫不妥協以及富有同情心的洞察力。」



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他的三本小說，分別是《離開的記憶》（暫譯，Memory of Departure，1987年）、《朝聖之路》（暫譯，Pilgrims Way，1988年）以及《多蒂》（暫譯，Dottie，1990年），都在以不同角度記錄當代英國的移民的經歷。

他的第四本小說《天堂》（暫譯，Paradise，1994年），以第一次世界大戰中被殖民統治的東非為舞台，入圍英國的布克小說獎。

他在1996年出版的《欣賞寂靜》（暫譯，Admiring Silence）是講述一名從桑給巴爾島來到英國的年輕男子的故事，他在英國結婚，並成為一位老師。他時隔20年後重返故土，他對自己以及婚姻的看法深深被改變。

他的最新的本小說《遺棄》（暫譯，Desertion，2005年）以及《最後一份禮物》（暫譯，The Last Gift，2011年）。其中《遺棄》入圍英聯邦作家獎（Commonwealth Writers Prize）。

圖為2016年，古爾納在英國倫敦出席活動。（Getty）

抵英後筆耕不斷

古爾納1948年在東非海岸對出的桑給巴爾島（island of Zanzibar）出生。他在1968年以難民的身份來到英國，現於肯特大學（University of Kent）教授文學，居於東薩克斯郡（East Sussex）的布賴頓（Brighton）。

古爾納已出版10本小說以及一些短篇故事。難民的分崩離析貫穿他的作品。他自21歲起一直寫作。儘管史瓦希利語（Kiswahili）是他的母語，英語成為他的文學創作工具。

諾貝爾Twitter推文稱，他的作品致力於真理，以他對簡化的反對是引人注目。他的小說擺脫模式化的形容，以及對世界各地很多人來說，文化多元的東非不為人所熟悉，而他的作品打開人們的視線。

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Literature is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah “for his uncompromising and compassionate penetration of the effects of colonialism and the fate of the refugee in the gulf between cultures and continents.” pic.twitter.com/zw2LBQSJ4j — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2021

諾貝爾獎是依瑞典炸藥發明人諾貝爾（Alfred Nobel）的遺囑所設，1901年開始頒發，今年是120週年；諾貝爾獎頒給得主1枚金質獎章及1000萬瑞典克朗（約888萬港元）獎金。