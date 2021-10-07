諾貝爾文學獎｜坦桑尼亞小說家古爾納折桂　作品真實呈現移民生活

撰文：成依華 洪怡霖
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2021年諾貝爾文學獎10月7日揭盅，得主為坦桑尼亞小說家古爾納（Abdulrazak Gurnah）。負責評審的瑞典學院（Swedish Academy）稱，這是為表揚他在「殖民主義的影響，以及在不同文化和大陸之間的鴻溝中難民的命運，有毫不妥協以及富有同情心的洞察力。」

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古爾納1948年在東非海岸對出的桑給巴爾島（island of Zanzibar）出生。他在1968年以學生身份來到英國，現於肯特大學（University of Kent）教授文學。他現居於東薩克斯郡（East Sussex）的布賴頓（Brighton）。

他的三本小說，分別是《離開的記憶》（暫譯，Memory of Departure，1987年）、《朝聖之路》（暫譯，Pilgrims Way，1988年）以及《多蒂》（暫譯，Dottie，1990年），都在以不同角度記錄當代英國的移民的經歷。

他的第四本小說《天堂》（暫譯，Paradise，1994年），以第一次世界大戰中被殖民統治的東非為舞台，入圍英國的布克小說獎。

圖為2016年，古爾納在英國倫敦出席活動。（Getty）

他在1996年出版的《欣賞寂靜》（暫譯，Admiring Silence）是講述一名從桑給巴爾島來到英國的年輕男子的故事，他在英國結婚，並成為一位老師。他時隔20年後重返故土，他對自己以及婚姻的看法深深被改變。

他的最新的本小說《遺棄》（暫譯，Desertion，2005年）以及《最後一份禮物》（暫譯，The Last Gift，2011年）。其中《遺棄》入圍英聯邦作家獎（Commonwealth Writers Prize）。

諾貝爾獎是依瑞典炸藥發明人諾貝爾（Alfred Nobel）的遺囑所設，1901年開始頒發，今年是120週年；諾貝爾獎頒給得主1枚金質獎章及1000萬瑞典克朗（約888萬港元）獎金。

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