美國男謊稱僱用病人在超市「舔」貨物　被判入獄15個月

美國德州一名男子2020年4月5日在社交媒體發布有關新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情的不實訊息，檢方對他控以兩項聯邦罪名。他被判罪名成立後，10月4日被判處入獄15個月。



涉案男子在網上發布以下訊息：「我的老好親戚已患新冠肺炎，以及在過去2天舔了（超市內）所有東西，因為我們付錢給他。你已被警告了。」

法庭文件稱，這個帖文15分鐘後已撤除。不過有人將它進行截圖，並轉交西南德州打擊犯罪聯合中心（Southwest Texas Fusion Center，SWTFC），SWTFC在2020年4月5日接報後，聯邦調查局（FBI）在聖安東尼奧（San Antonio）的辦公室開始調查。

涉案男子是現年40歲的佩雷斯（Christopher Charles Perez）。他2020年4月在Facebook兩度發文佯稱，對一名感染新冠肺炎的人付錢，前往聖安東尼奧多家超級市場「到處舔物品」。他的目的是想嚇走消費者，「阻止他們出來散播病毒」。

聯邦檢察官2021年6月以違反生化武器相關不實訊息以及惡作劇兩項罪名，對佩雷斯進行起訴。10月4日法官判處他入獄15個月。他亦須繳交1000名美元的罰鍰。

在新冠肺炎爆發後，美國超級市場有售的口罩一度缺貨，各種醫用及N95口罩均被掃光。（Getty）

檢方稱，根據調查人員調查以及佩雷斯後來承認，在網路上發表的威脅是假的，事實上他並沒花錢找人在超市舔東西，以散布新冠病毒。

聯邦檢察官霍夫（Ashley C. Hoff）在司法部10月4日發布的聲明中說：「試圖以危險疾病傳播的威脅來嚇唬人們，不是可用來開玩笑的事。」

美國聯邦調查局聖安東尼奧分局特別探員主管（Special Agent in Charge）庫姆斯（Christopher Combs）稱，那些以新冠病毒作為武器對付別人者，一定會被追究，「就算威脅內容是假的也一樣」。

他說：「佩雷斯的行為故意散佈恐懼和恐慌，今天的判決說明這一罪行的嚴重性。」