阿富汗局勢｜北部一清真寺發生大爆炸　46死143傷

阿富汗北部昆都士省（Kunduz）一個清真寺10月8日下午發生大爆炸，遭受自殺式炸彈襲擊。國營傳媒巴赫塔通訊社（Bakhtar）報道，事件造成46人死亡、143人受傷。



塔利班一名警察官員同日較早前已表示，事件造成至少100人死亡或受傷。

官員指，爆炸是針對昆都士省一間什葉派清真寺。事件在下午約1時發生。

附近房屋窗戶全震碎

一名目擊者向衛星通訊社表示，發生爆炸的什葉派清真寺中，所有死者和傷者都是清真寺的教民。區內居民禮薩伊（Hussaindad Rezayee）表示，「當祈禱開始，爆炸就發生了。」他之後趕到現場，「我來這裏找我的親戚，這間清真寺當時滿滿是人。」

阿富汗黎明新聞（Tolo News）引述地方保安官員指，事發時有逾300人前往祈禱。

居住在清真寺附近的居民哈菲祖拉（Hafizullah）形容事件是徹底的災難，他稱「所有鄰近清真寺房屋的窗戶都震碎了，我還看到街上有殘肢。」

Graphic⚠️

SaidAbad mosque in Kunduz after a deadly explosion.

pic.twitter.com/OuR14Pe6Ew — Tajuden Soroush (@TajudenSoroush) October 8, 2021

未有組織承認責任

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，什葉派清真寺是案中攻擊目標，塔利班已派特種部隊抵達現場，並展開調查。

目前未有組織承認責任，但美聯社報道，塔利班正面對極端組織ISIS的附屬組織ISIS-K日益嚴重的威脅，武裝分子近期加大襲擊力度，包括最近兩宗在喀布爾發生的致命爆炸事件。