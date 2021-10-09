澳洲首都地區將偷除避孕套刑事化　受害者男女都有情況不罕見

澳洲首都地區（ACT）日前正式將「偷拔套」行為認定為犯罪，若是在「滾床單」過程中另一半偷偷摘掉保險套，恐怕將面臨刑事責任。這個法律的制定旨在打擊那些在性行為時「假意戴套」的人，該立法在澳洲國會一致通過，對女性提供更大保護。



綜合外媒報道，「Stealthing」一詞最近才被收錄至文化辭典，意指未經同意而摘除保險套的「偷竊」做法，這將讓性伴侶暴露於潛在的性傳播感染，恐造成被害人長期傷害。

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而澳洲首先做出了改變，澳洲首都特區在7號表決通過了「2021年刑事（偷拔套）修訂法案」（Crimes（Stealthing）Amendment Bill 2021），由坎培拉自由黨領袖Elizabeth Lee推動，以修改現行的犯罪法。

這個新立法意味着，未來任何關於在性行為中使用保險套的「故意欺騙行為」，都將被視為犯罪。

澳洲摩納希大學（Monash University） 曾在2018年針對2000多人進行一項調查，結果發現在受訪的人中，有三分之一的女性和五分之一的男性在與男性伴侶發生性行為的過程中，有遇上對方「偷拔套」的經驗。

Elizabeth Lee表示「偷拔套」行為對任何人來說都是一件痛苦的事，並稱澳洲ACT通過立法，專門將這種令人髮指的行為訂定為刑事犯罪，由於偷拔套將帶來許多風險，包括傳播性疾病、意外懷孕、抑鬱、焦慮等，在某些情況下還會導致創傷後壓力症候群（PTSD），因此藉由這次修法也是讓大眾知道，偷拔套的行為是讓人無法接受的，是犯罪行為。

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