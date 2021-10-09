新冠肺炎｜李顯龍：3至6個月達到「與病毒共存」新常態

新加坡民航局（CAAS）10月9日宣布，向完成接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的外國人士開放、豁免入境隔離的旅遊氣泡計劃再有8個歐美國家加入。總理李顯龍同日就疫情發表講話時稱，必須堅持採取與病毒共存的策略。



德國和汶萊是首批加入新加坡疫苗接種者旅遊走廊（Vaccinated Travel Lane，VTL）計劃的國家。截至8日，有1,926人持VTL通行證從這2個國家入境新加坡，當中僅出現2宗確診。

圖為新加坡總理李顯龍10月9日發就新冠肺炎疫情表全國講話。（Facebook@leehsienloong）

CAAS稱，政府在與汶萊和德國合作中獲得經驗和信心後，決定把計劃擴至加拿大、丹麥、法國、意大利、荷蘭、西班牙、英國和美國，入境要求的檢測次數也從4次精簡至2次。

來自這些歐美國家的旅客12日開始可申請VTL通行證，獲批後19日起允許入境新加坡。新加坡和韓國也已達成旅遊氣泡協定，旅客可自8日起提交申請，15日起可持證入境。

李顯龍全國講話

李顯龍9日發表全國講話指，未來幾周病例依然會繼續增加，國家醫療體系持續承受相當大的負擔，接下來幾個月會艱難。他說，患者數目總有一天會趨向穩定並開始下降，他不確定這一天什麼時候到來，但指以其他國家經驗來看，希望情況可於1個多月內好轉。

他說，國民是應對病毒畏懼，但不用被它嚇壞。他預料新加坡3至6個月便能達到與病毒共存的新常態。