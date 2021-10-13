《魷魚遊戲》朝鮮官媒評論：赤裸呈現資本主義社會的現實

Netflix所推出的韓國影集《魷魚遊戲》開播後收視長虹，也成為多地熱門話題，連禁止民眾觀看韓國電影及電視劇的朝鮮，其對外宣傳網站「迴聲」都評論它，稱它赤裸裸呈現出韓國社會的弱肉強食與極端生存競爭，是它在韓國爆紅的因素。



朝鮮2020年修訂《反動思想文化排擊法》，嚴懲發布或觀看韓國影視音樂作品的民眾。惟「迴聲」10月12日發表《魷魚遊戲》劇評。

文中寫道：「近日，揭露韓國社會現實的《魷魚游戲》已播出，該片揭露食物匱乏、腐敗猖獗、惡棍橫行的現狀，在觀眾當中愈來愈受歡迎。」

它稱《魷魚游戲》之所以如此爆紅，是因為它深挖韓國資本主義社會的現實，那裏生存的極端競爭以及對物質貪婪猖獗。」

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評論稱：「特別是，它制定出弱肉強食的遊戲規則，如參加者拿不到第一名就必須死。它將淒慘血腥的殺戮遊戲視為娛樂，激起觀眾對社會不公平的憤慨。」

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