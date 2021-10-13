法國參議員里夏爾結束訪台　否認支持台灣駐法機構改名

剛剛結束對台灣訪問的法國參議員李察（Alain Richard）否認曾表態支持台灣駐法國機構改名為「台灣辦事處」。



據法國國際廣播電台10月13日報道，曾擔任法國國防部長、現任參議員的李察在接受該台採訪時做出上述表態。此外，最新一期《觀點》期刊刊出對李察的專訪，李察作出相同表述。

在專訪文章內，李察被問到宣布支持台灣駐法機構名稱改名為「台灣辦事處」一事，他回應稱「我沒有那麼說過」。他之後又表示，沒有向法國政府提出任何外交建議。

李察談到「據我所知，台灣當局並沒有要求法國將其代表處的名稱改為『台灣辦事處』。但我的印象是他們希望。」

台灣總統蔡英文10月7日會見李察一行時，李察曾表示，台灣在巴黎的代表處「非常稱職地代表了你的國家」。

對於李察7日訪台時稱呼台灣為「國家」的言論，中方做出強烈反應。在10月8日中國外交部例行記者會上，外交部發言人趙立堅對此回應稱，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，將台灣稱為「國家」，是公然違背包括法國在內國際社會的普遍共識。

趙立堅說，像李察這樣的人不是對國際關係準則缺乏最基本的尊重和認知，就是基於個人私心綁架國與國關係。李察10月8日再重申台灣是「國家」，他強調法文的「國家」主要指地域，並無政治意涵。