《星空奇遇記》90歲「卻克船長」上太空　將隨藍色起源火箭出發

美國富豪貝索斯（Jeff Bezos）旗下企業藍色起源（Blue Origin）10月13日展開第二次載人太空任務，預計在香港時間晚上約10時升空。在這趟4人的旅程中，包括經典科幻電影《星空奇遇記》（Star Trek）演員威廉薛特納（William Shatner），他將成為歷來登上太空的最年長者。



藍色起源已開始在網上直播這次任務，預計在香港時間晚上10時出發升空：

威廉薛特納現年90歲，他過去在《星空奇遇記》內飾演「卻克船長」（Captain Kirk）。

一行4人在美國德州的發射站出發，預計將到達地球大氣與外太空的分界線、海拔100公里的卡門線（Karman line），感受3至4分鐘的失重漂浮，在回程時，太空艙會在降落傘協助之下降落在德州沙漠。