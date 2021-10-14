美國逼三星交出商業機密　韓駐美大使回應

據韓聯社報道，對美國政府要求三星等企業45天內交出半導體庫存、訂單、銷售記錄等商業機密一事，韓國駐美大使李秀赫10月13日表示，企業不會輕易提供高度機密的訊息。在此之前，韓國外交部也就「搶芯」一事，向美方傳達了憂慮。

李秀赫13日在華盛頓接受韓國國會外交統一委員會國政監查。在回答議員提問時，他表示，雖然美方稱此舉是為了保證供應鏈良好運行，要求企業「自行提供」，但給相關企業造成了壓力。「（因為）企業無法忽視與美方的合作」。他強調，企業不會輕易提供高度機密的訊息。

韓媒businesskorea報道，自9月24日美國要求提供機密資料後，遭到台積電等全球主要半導體企業的抗議持續不斷。

韓國產業通商資源於10月6日表示，該部部長呂漢辜（YeoHan-koo）在法國巴黎舉行的經濟合作與發展組織(OECD)部長會議上，與美國貿易代表CatherineThi進行了會談，對美國政府要求提供商業機密表示擔憂。

據了解，台灣地區相關部門最近也對美國的要求表示反對。

台積電日前已拒絕了美國政府提供半導體供應鏈數據的要求。台積電法務副總經理暨法務長方淑華表示：「客户是台積電成功的要素之一，台積電不會泄漏敏感資料，尤其是客户的機密資料。公司目前正在研究對策。」方淑華並透露，美國政府正在準備問答文件，以解決半導體公司的擔憂。

半導體業界有關人士表示:「雖然韓國政府直接向美國轉達了憂慮，在一定程度上減輕了三星電子、SK海力士等韓國半導體企業的負擔，但美國仍然要求提供機密資料。如果美國政府發布問答文件，將向這些公司顯示他們可以披露的訊息水平。」