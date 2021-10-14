拜登：若不改革基礎設施　美國將失去領導地位

美國總統拜登（Joe Biden）10月13日預測，如果不通過基礎設施改革，美國將會失去自己在世界上的領導地位。



拜登10月13日在白宮表示，「我們正在為21世紀而競爭……我們仍然擁有世界上最具生產力的工人和最具創新精神的頭腦。但世界其他國家正在接近。如果我們不表現，我們面臨着失去優勢的風險。」

2021年10月5日，拜登（左二）前往美國密歇根州豪厄爾「國際營運工程師聯盟」，即將發表關於基礎設施投資的演講。（Reuters）

他認為，為了抵禦全球競爭，美國需要提高在本國生產商品和自由運輸商品的能力。拜登說，「我們必須宏觀而大膽地思考。」

拜登強調，為了保持國家的領導地位，他提出了自己的基礎設施改革項目，並指出此類建議「一代人只有一次」。他說，美國不應依賴外國製造商，而應從頭到尾在美國製造商品。

拜登指出，無所作為的代價在疫情中顯而易見。「我們完全可以採取行動並相信不會再發生類似事件。」

俄羅斯衛星通訊社10月14日文章稱，基礎設施發展計劃是拜登施政綱領的關鍵之一。美財政部預計耗資逾1萬億美元進行基建，參議院此前批准了拜登的計劃，但眾議院議員因民主黨內部的分歧無法達成一致意見。