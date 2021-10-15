疫苗護照・旅遊氣泡｜泰國免隔離名單擬擴大　香港台灣入列

泰國免隔離計畫範圍可能將擴大，原本預計至少10國試行名單，傳將再增加包含台灣、香港等在內的約27個國家與地區。



傳巴育等不及 免隔離名單擴大

11日晚間總理巴育發表談話，宣布11月起，至少針對10國包括英國、美國、德國、中國及新加坡等實施入境免隔離。但消息公布後，遲未釋出詳細名單以及施行細則。近日再傳出範圍可能進一步擴大，原因是巴育不想再等到泰國疫情下降或疫苗接種率達標。

根據泰國媒體報導，指最多有27國及地區的遊客可能將可入境泰國毋須隔離，目前傳出已掌握的名單約有20個國家與地區。

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免隔離前提：完整接種

遊客入境免隔離的主要要求包括抵達前已完整接種2劑疫苗、接受PCR檢測，並搭乘飛機前往，不包含由陸路及水路前往者。但實際施行細則有待進一步公布。另一方面，目前依據過去兩周疫情數據、2005年《國際衛生條例》（International Health Regulations）及GCI全球諮詢委員會（GCI Global Advisory Council）等訊息統計出27個低風險國家及地區，極有可能被納入此波開放名單中。

範圍擴大 台港入列

這些國家及地區包括台灣、香港、澳洲、新西蘭、巴林、盧森堡、新加坡、中國大陸等。不過，英、美、德雖然都列屬中、高風險國家，但是疫苗覆蓋率高，因此也預計入列，但最終名單仍須待官方公布確認。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】