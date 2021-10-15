中興通訊在美監督人任命有爭議　傳負責律師出言威脅

美媒10月15日引述知情人士稱，由美國法院指派、監督中國電訊企業中興通訊（ZTE）遵守和解協議的達拉斯律師斯坦頓（James Stanton），正尋求延長自己的任期延至2022年3月之後，又對中興出言威脅。



《華爾街日報》15日引述知情人士稱，斯坦頓提及與任命自己擔任監督者的美國地方法官金基德（Ed Kinkeade）是親密的私人朋友。他稱如中興不同意這安排，會利用這一層關係，以繼續他對中興的監督，還有他們會聯手「做需要做的事」，以確保中興遵守與美國司法部的和解協議。

該報稱，斯坦頓的律師行因身為中興的監督人，每年賺得數以千萬計美元。而由於有關監督條款的爭議升溫，律師行賺到的錢亦增加。此外文中也指出，金基德2017年不尋常地重寫認罪協議，讓他可委任及監督斯坦頓的工作，但斯坦頓並無制裁法相關經驗。

圖為中興通訊10月15日在Twitter發布的相片。（Twitter@ZTEPress）

知情人士稱，公司律師以及司法部官員都視斯坦頓的言論是不恰當以及有可能違反道德。斯坦頓則稱《華爾街日報》報道非常不準確，但拒絕進一步評論，稱有關事情是保密的。金基德則回應說，除了自己，沒人可代他說話。司法部發言人拒絕就此評論。中興的發言人則沒有回應置評的要求。

中興通訊2017承認向伊朗非法出口美國敏感技術和多次向調查人員撒謊，同意接受獨立監察員監督並簽訂和解協議。監督期限原為2020年，特朗普政府2018年指責中興違反協議內容後，金基德已把斯坦頓的任期延長2年，至2022年。