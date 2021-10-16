新冠肺炎｜美國11月8日起　容許完全接種疫苗外國人入境

撰文：張子傑
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美國白宮10月15日宣布，從11月8日開始放寬入境限制，向已完全接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的外國人士開放邊境。

美國政府曾在9月20日表示，最快會在11月初向33個國家已完全接種疫苗的人士撤銷入境限制，並在10月12日稱會在同一時期開放連接加拿大及墨西哥的陸路及渡輪口岸，但都沒有透露實際日期。

路透社15日首先報道美國的邊境會在11月8日「解封」，白宮副發言人穆尼奧斯（Kevin Munoz）其後在Twitter證實消息，指華府的新旅遊政策適用於空中及陸路旅遊，重申政策按照公共衛生而且嚴謹和一致。

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