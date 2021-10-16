新冠肺炎｜美國11月8日起　容許完全接種疫苗外國人入境

美國白宮10月15日宣布，從11月8日開始放寬入境限制，向已完全接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的外國人士開放邊境。



美國政府曾在9月20日表示，最快會在11月初向33個國家已完全接種疫苗的人士撤銷入境限制，並在10月12日稱會在同一時期開放連接加拿大及墨西哥的陸路及渡輪口岸，但都沒有透露實際日期。

The US’ new travel policy that requires vaccination for foreign national travelers to the United States will begin on Nov 8. This announcement and date applies to both international air travel and land travel. This policy is guided by public health, stringent, and consistent. https://t.co/uaDiVrjtqi — Kevin Munoz (@KMunoz46) October 15, 2021

路透社15日首先報道美國的邊境會在11月8日「解封」，白宮副發言人穆尼奧斯（Kevin Munoz）其後在Twitter證實消息，指華府的新旅遊政策適用於空中及陸路旅遊，重申政策按照公共衛生而且嚴謹和一致。