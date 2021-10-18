蘇彝士運河長賜號擱淺「內幕曝光」　強風非主因　關鍵竟是語言？

400公尺的長賜輪3月下旬打橫堵住蘇伊士運河（編按：港稱「蘇彝士運河」），搞砸了全球供應鏈。一開始，強風被視為罪魁禍首，但彭博資訊採訪報道，那裡全年有半年吹強風，壞天氣可能不是主因，講阿拉伯語的當地駕駛員，與講英語的船長和船員溝通不良，以及當時的操控和船速都可能是成因。



長賜輪通過運河的那天有強風。雖然船長可以決定延後行程，但這要背負很大的財務壓力。最終長賜輪在大風中進入蘇伊士運河。根據訴訟資料，兩名埃及駕駛員為船速和天候等因素激烈爭吵，其中之一甚至威脅要離開崗位下船去。當時氣氛緊繃。

但埃及政府否認駕駛員是擱淺事件的始作俑者。

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有段時間，船身來回擺盪，一位駕駛員給了繼續前行的指令，這時長賜輪的速度來到13節。

一般而言，加速有利於掌控大型船隻，但以當時的狀況而言，這可能是很糟的決定。因為蘇伊士運河很狹窄，基於流體力學的伯努利定律（Bernoulli's principle），基本上就是水流變快時，壓力降低，船隻容易被吸往河岸的某一側，船隻反而更難操控。

根據航程資料紀錄，駕駛員匆忙下口令，要求全速向左或全速向右，後來有次轉向超過了可回復的幅度，長賜輪船首衝進右側沙岸，船隻降速，大家才突然理解這是擱淺了。而且不只船首，連船尾也同樣擱淺。

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兩艘一般型的拖船迅速抵達，但無力協助巨大的長賜輪脫困。當局後來再派來一輛小型黃色挖土機在船首勤奮挖沙，但兩者大小差距太多令人失笑，怪手司機還因此爆紅，網友並以一人獨力挽救15%的世界經濟形容。

長賜輪船東稍後聘來荷蘭救援公司Smit，靠漲潮，以及給先脫困的貨輪後端壓艙加水、讓前端輕微翹起後以強力拖船拉動，才協助長賜輪脫困。

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