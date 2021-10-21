日本經濟安保相：只停在台積電設廠　日本半導體不會有復興希望

台積電日前確定將赴日本投資設廠，且與多家日商合作，被日本政府視為強化國內半導體生產的重大進展。英媒10月19日報道，日本經濟安全保障擔當相小林鷹之表示，如果日本政府沒有像美國、中國大陸那樣設定長期策略遠景，日本的半導體產業就注定要無足輕重。



小林鷹之向《金融時報》表示，日本過去沒有認識到半導體是關鍵技術，疏於把握這種日本工業經濟應該保護並提升、以維持日本對世界「不可或缺」性的重要技術，「問題就在我們如何在我們擅長的領域站穩，讓國際社會沒有日本就很難生存」。

小林鷹之就任新設的「經濟安全大臣」，圖為2021年10月4日他前往首相官邸（Getty）

小林鷹之自10月起擔任日本經濟安全保障擔當相，這是日本首相岸田文雄新設的職位，小林鷹之為首度入閣。他現年46歲，曾擔任防衛政務官，被視為政壇新星，輿論指他獲委以重任，在新職位將能介入處理有關晶片、稀土、網絡安全等政策。

提到說服台積電到日本投資設廠，小林鷹之表示「這只是第一步。如果我們就停在這裏，日本半導體產業不會有復興的希望。」