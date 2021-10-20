美國議員倡設「反經濟脅迫工作組」對抗中國

10月20日消息，美國跨黨派議員提出對抗中國「經濟脅迫」的法案，成立「反經濟脅迫工作組」，專家表示，這項法案通過的可能性不大，可能成為一個「政治水泡」。



據美國之音（VOA）10月19日報道，一組跨黨派的美國議員推出一項旨在對抗中國「經濟脅迫」的新法案。法案要求成立一個高級別的跨部門工作組，對中國利用經濟措施推動其地緣政治目標的做法做出回應。

報道稱，根據這些議員提出的這項法案，該工作組的主要職責包括：制定和實施美國應對中國的經濟脅迫的戰略；監測和評估中國經濟脅迫造成的代價以及對美國國家利益的影響；促進跨部門之間的協調以及與私營部門和美國盟友和合作夥伴的訊息共享；發布並定期更新中國經濟脅迫案件的公開清單。此外，這個法案要求工作組提交年度報告。

目前還不清楚這項法案的審議和通過前景。通常，美國眾議員們提出的一部法案需要先在委員會過關，然後由眾議院全院通過，並在參議院通過同樣版本後，才能送交總統簽署成法。

據《環球時報》10月20日報道，對於美方連續的無端抹黑行為，中國外交部發言人此前表示，搞「經濟脅迫」和「脅迫外交」是美國的長項和特色，美國通過自己的政策和行動，向世界提供了脅迫外交的經典教科書和案例，也就是說美國通過武力威脅、政治孤立、經濟制裁、技術封鎖等方式實現自身戰略目標。

中國社科院美國研究所研究員呂祥10月19日接受《環球時報》記者採訪時表示，美國個別議員正為不斷擴充美國反華工具箱中的工具而絞盡腦汁製造噱頭。呂祥認為，這些美國政客所謂反對中國「經濟脅迫」的本質還是為了謀求美國自己的利益。

呂祥說，上述美國議員提出的法案在目前美國嘈雜的政治環境中，被重視並通過的可能性並不大，有可能最終成為一個「政治水泡」。因為美國的立法重點目前還是在中國國內問題上，比如氣候、基建等，這些領域的立法目前都難以取得突破進展，遑論這些無中生有的反華法案。